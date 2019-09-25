Haberler » Güncel » Haber

Belediye ekiplerinden su baskınlarına anında müdahale

Muğla'nın Milas ve Menteşe ilçelerinde etkili olan sağanak yağışlar sonrasında meydana gelen su baskınlarına ve taşkınlarına Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri anında müdahale etti.

25.09.2019 12:59Belediye ekiplerinden su baskınlarına anında müdahale
Muğla'nın Milas ve Menteşe ilçelerinde etkili olan sağanak yağışlar sonrasında meydana gelen su baskınlarına ve taşkınlarına Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri anında müdahale etti.

Türkiye'de Rize'den sonra en fazla yağış alan il olan Muğla dün akşam şiddetli yağışın etkisi altında kaldı. Muğla'nın Ortaca ilçesine metre kareye 57.7 Milas ilçesine, 44.6, Yatağan ilçesine 27.5 ve Menteşe ilçesine 23 kilogram yağış düştü. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ve MUSKİ'ye toplam 55 ihbar geldi.

Su baskınlarına anında müdahale

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri gelen ihbarlara anında müdahale etti. Ekipler 79 personel ve 23 araçla 16'sı ev 2'si iş yeri olmak üzere 18 su baskınına müdahale etti. Aşırı yağış dolayısıyla yolda kalan 10 araç kurtarıldı. Belediye ekipleri sağanak yağış sonrasında kapanan mazgalları temizledi. - MUĞLA

Milas, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:15 Şiddetli yağışını bilançosu gün aydınlanınca ortaya çıktı
14:15 Sapanca'da ruhsat denetlemeleri devam ediyor
14:15 Batman'dan Diyarbakırlı annelere destek
14:14 Senegal Cumhurbaşkanından İsrail'e "Filistin sınırlarına saygı duy" çağrısı
14:14 Bolu'da uyuşturucu operasyonu
14:14 İtfaiye Haftası'nda yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı
14:14 Konya'dan Diyarbakır annelerine destek