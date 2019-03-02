Belediye Ekiplerinin Kar ve Buz Temizliği Devam Ediyor

Ardahan Belediyesi
ekiplerinin kar ve buz temizliği kesintisiz devam ediyor.
Belediye Başkanı Faruk Köksoy
'un talimatıyla Ardahan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri sabah erken saatlerinde itibaren kar yağışının meydana getirebileceği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve günlük yaşamın aksamaması için başta "ticari alanlar" Kongre Caddesi olmak üzere şehir genelinde çalışmalarını kesintisiz sürdürürken Zabıta Müdürlüğü
de yol trafiğini kontrol ediyor.
Vatandaşlar karla mücadele çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirterek belediye ekiplerine teşekkür ettiler. - ARDAHAN
Güncel
Kaynak: İHA