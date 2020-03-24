Belediye ekiplerinin salgına karşı bilgilendirme çalışmaları devam ediyor

Develi Belediyesi hizmet binasına ve bütün bankamatiklerin önüne afişlerin yapıştırıldığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Mücadele ettiğimiz bu virüsün en çok yayılma şekli yakın temastan kaynaklanmaktadır. Lütfen bu süreçte tokalaşma ve sarılmayı bırakıp gönül selamımızla sevdiklerimize muhabbetimizi gösterelim. Ayrıca kalabalık ortamlardan da mümkün mertebe uzak duralım. Bulunmamız gerekiyorsa da 1 metre mesafe koymaya özen gösterelim" dedi.

Kaynak: Bültenler