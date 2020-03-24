Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Belediye ekiplerinin salgına karşı bilgilendirme çalışmaları devam ediyor - Haberler

Belediye ekiplerinin salgına karşı bilgilendirme çalışmaları devam ediyor

Develi Belediyesi ekipleri; ekipmanlarıyla korona virüs salgınına karşı mücadele yürüten ekipler, salgının en çok yakın temastan kaynaklanmasından dolayı mesafe aralığının korunması için zemine bilgilendirme afişleri yapıştırdı.

24.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:09
Belediye ekiplerinin salgına karşı bilgilendirme çalışmaları devam ediyor
Develi Belediyesi ekipleri; ekipmanlarıyla korona virüs salgınına karşı mücadele yürüten ekipler, salgının en çok yakın temastan kaynaklanmasından dolayı mesafe aralığının korunması için zemine bilgilendirme afişleri yapıştırdı.

Develi Belediyesi hizmet binasına ve bütün bankamatiklerin önüne afişlerin yapıştırıldığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Mücadele ettiğimiz bu virüsün en çok yayılma şekli yakın temastan kaynaklanmaktadır. Lütfen bu süreçte tokalaşma ve sarılmayı bırakıp gönül selamımızla sevdiklerimize muhabbetimizi gösterelim. Ayrıca kalabalık ortamlardan da mümkün mertebe uzak duralım. Bulunmamız gerekiyorsa da 1 metre mesafe koymaya özen gösterelim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Develi Belediyesi, Mehmet Cabbar, Develi, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ankara’da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi Haberler
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
İhsan Amca’ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza Haberler
İhsan Amca'ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haberler
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz Haberler
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz Haberler
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor! Haberler
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor!
Yaşlı kadının Vefa Hattı’ndan yaptığı isteği bizzat Vali yerine getirdi Haberler
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı isteği bizzat Vali yerine getirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:25: Doğu ve Güneydoğu'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi - Haber 18:23: Poşette kafası kesilmiş köpek ölüsü bulundu - Haber 18:22: Evden çıkamayanlara telefonla ve online psikolojik destek - Haber 18:22: Kızılay hijyen ve gıda yardım kolilerinini 'Vefa Sosyal Destek Grubu'na teslim etti - Haber 18:21: FLAŞ - Haber 18:14: Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi - Haber 18:06: Son Dakika: Yaşlı vatandaşın korkutulduğu videodaki kişiye evden çıkma yasağı ve huzurevini ziyaret etme cezası verildi - Haber 17:47: İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz - Haber 17:13: Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı - Haber 17:11: 4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading