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Belediye eski dükkanları tadilat yaptırıyor

Nallıhan Belediyesi, eski beldelerden Sarıyar Mahallesindeki dükkanlarda geniş kapsamlı tadilat başlattı.

Belediye eski dükkanları tadilat yaptırıyor
08.05.2020 16:03 | Son Güncelleme: 08.05.2020 16:03
Nallıhan Belediyesi, eski beldelerden Sarıyar Mahallesindeki dükkanlarda geniş kapsamlı tadilat başlattı.
Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, Sarıyar Mahallesindeki çalışmaları yerinde inceledi.
Mahalle muhtarıyla birlikte dükkanlarda incelemede bulunan Selvi, burada belediyenin ne kadar dükkanı varsa hepsini tadilattan geçireceklerini söyledi.
Eski beldelerden Çayırhan ve Sarıyar'a ayrı önem verdiklerini belirten Selvi, "Bu iki mahallede belediyemizin mülkü olan taşınmazlar üzerinde gerek eski belediye binaları olsun gerek tüm dükkanlar olsun bakım yaptırarak, kullanıma elverişli hale getirmeye çalışıyoruz. Ayrıca, buralarda koranavirüs salgını dolayısıyla dezenfekte çalışmasında bulunduk." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Nallıhan, Sarıyar, Güncel, Haber

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