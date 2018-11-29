Belediye Esnaf Kiracısına Zam Yapmayacak

29 Kasım 2018 Perşembe 13:54



29 Kasım 2018 Perşembe 13:54

Sivas Belediyesinin, kiracısı olan esnafa bu yıl kira artışı yapmayacağı bildirildi.Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, yaptığı yazılı açıklamada, zor durumda olan esnafa destek olmak amacıyla kamu kurumlarında kiracı olan esnaflar için girişimlerde bulunduklarını hatırlattı.Esnafa kiraların artışı konusunda ilk desteğin Belediye Başkanı Sami Aydın'dan geldiğini dile getiren Köksal, şunları kaydetti:"Kamu kurum ve kuruluşlarımızın gayrimenkullerinde kiracı olarak ticari faaliyet gösteren esnafımız, yıl sonu yaklaşması nedeniyle kira artışlarını derinden düşünmeye başlamıştır. Giderlerinin artmasına rağmen, kendi imkanlarıyla ayakta kalmaya çalışan esnafımız dükkan kiralarını dahi ödemekte zorlanmaktadır. Esnaf teşkilatı olarak bu konuda başta valiliğimiz olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Belediye Başkanlığımız, Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğimize yazılarımızı yazdık ve kira artışında esnafımızın mağdur olmamasını talep ettik. Bu doğrultuda Belediye Başkanımız Sayın Sami Aydın ile yaptığımız görüşmeler neticesinde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da esnafımıza destek olacağını ve kira artışı yapmayacaklarını belirtti."Köksal, Sivas Belediye Başkanı Aydın'a bu desteği dolayısıyla teşekkür ederek, uygulamanın diğer kurumlara da örnek olmasını istedi.