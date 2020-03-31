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Belediye girişine dezenfeksiyon kabini

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde belediye girişine koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon kabini yerleştirdi.

31.03.2020 18:01 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:01
Belediye girişine dezenfeksiyon kabini

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde belediye girişine koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon kabini yerleştirdi. Vatandaşlar ve çalışanlar, kabinde  dezenfekte olarak belediyeye giriş yapıyor.

Gölbaşı Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı ilçedeki tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda, ilçede üretilen yerli dezenfeksiyon kabini belediye girişine yerleştirildi. Belediyeye gelen vatandaşlar ile çalışanlar, elbiseleri ile kabine girerek dezenfekte olup binaya giriş yapıyor.

'VİRÜSÜN TAŞINMASINI ENGELLİYOR'

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Türkiye 'de toplu yaşam alanlarının, cihazlarla ve elle dezenfekte edildiğini söyleyerek, "Fakat virüsün kıyafetlerle ve ayakkabılarla taşınmasını engelleyecek bir sistem yok. Halkımızın hizmetine sokulan makine, virüsün insanların elbiseleri ve ayakkabıları ile taşınmasını engelliyor. En önemli noktası ise insan sağlığına zarar vermeden, ilaçlama yapabiliyor" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Türkiye, Güncel
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