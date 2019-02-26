Belediye Gölet Çevresinde Mesire Alanı Oluşturdu

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Batman'ın Gercüş ilçesindeki Kırkat Göleti çevresi mesire alanına dönüştürüldü.Görevlendirme yapılan Gercüş Belediyesi, daha önce altyapı çalışmasıyla kanalizasyon sularının dökülmesinin engellendiği göletin çevresinde, 12 bin metrekarede, 1,5 milyon lira harcamayla peyzaj düzenlemesi gerçekleştirdi.Spor alanı oluşturulan ve oyun gruplarının yerleştirildiği alanda aileler artık çocuklarıyla güzel vakit geçiriyor.Gercüş Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci, yaptığı açıklamada, daha önce mezbelelik halinde olan gölet çevresini temizlediklerini belirtti.Şekerci, "İlçemizde daha önce sosyal açıdan zaman geçirecek yer olmaması nedeniyle, bu çalışmamız vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Özellikle hafta sonu vatandaşlarımız yoğun şekilde buradan yararlanıyor. Köylerimizden hatta çevre ilçelerden gelenler de oluyor." bilgisini verdi.Belediye imkanlarını yerinde kullanarak önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Şekerci, "Devletin bize verdiği kaynaklar, son kuruşuna kadar halkın hizmetine sunuluyor." ifadesini kullandı.Gölete balık tutmaya gelen Hüseyin Soyvural, belediye hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gölet çevresine artık aileler piknik yapmaya geliyor. Daha önce burada hiçbir şey yoktu." dedi.Yakup Durmaz da piknik alanında ailece güzel vakit geçirme imkanına kavuştuklarını belirtti.