Belediye Görevlilerinin Hastane Ziyareti

Van
Büyükşehir Belediyesi görevlileri, "25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü" dolayısıyla hastanede yatan kadınları ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Tevfik Tepe ve birim amirleri, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören kadınları ziyaret etti.
Kadınlarla sohbet ederek sıkıntılarını dinleyen Tepe, kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olarak ele alınması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:
"Devletin ve toplumun el birliğiyle çözümüne yönelik tedbirler alıp yaptırımlar yapması gerekiyor. En önemli adım, şiddete karşı bilinç ve farkındalığın geliştirilmesi, şiddetin engellenmesi olmalı. Çünkü şiddet ortaya çıktıktan sonra, bunu engellemek ve tedbirler almak daha büyük sorun. Şiddet görsün görmesin her birey bu soruna duyarsız kalmamalıdır."
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından "Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü" dolayısıyla Van ve ilçelerinde de seminerler verilecek.
Van
22 Kasım 2018 Perşembe 13:47