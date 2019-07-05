05.07.2019 11:25
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Belediye hizmet binası kısa süre içerisinde hizmete açılacak

Belediye hizmet binası kısa süre içerisinde hizmete açılacak

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Yeni belediye hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Yeni belediye hizmet binasında incelemelerde bulundu.

18 Eylül 2017 2 milyon 519 bin TL bedelle ihalesi yapılan Kilis Belediyesi yeni hizmet binası kısa süre içerisinde tamamlanacak. Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Başkan Yardımcısı Servet Ramazan ile birlikte Yeni belediye binasında incelemelerde bulundu. Yeni hizmet binasının geçtiği yollarda da yol çalışmaları başladı. Başkan Bulut, "Yeni Belediye Hizmet binasının tamamlanmasına günler kala çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Hizmet binasının önünde bulunan yolu vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına düzenleme ve asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - KİLİS
Kaynak: İHA
mehmet abdi bulut, eylül, kilis, Ekonomi

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