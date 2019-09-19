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Belediye hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor

Bodrum'da belediye hizmetini vatandaşın ayağına getireceğini ve bundan sonra belediye kapılarında uzun bekleyişlere son verileceğini söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sözlerini birer birer gerçekleştiriyor.

19.09.2019 19:15Belediye hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor
Bodrum'da belediye hizmetini vatandaşın ayağına getireceğini ve bundan sonra belediye kapılarında uzun bekleyişlere son verileceğini söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sözlerini birer birer gerçekleştiriyor.

Başkan Aras'ın talimatları doğrultusunda, Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü İskan Şefliği ekipleri, belediye tarafından verilen yapı kullanım izin belgelerini (İskan Belgesi) vatandaşlara yerinde teslim etme dönemine başladı. Daha önce vatandaşların belediyeye gelerek teslim aldığı belgeleri artık Bodrum Belediyesi ekipleri vatandaşların adresine götürüyor. Uygulamayı ilk olarak Ortakent ve Mumcular'dan başlatan ekipler, her iki mahallede toplam 16 konuta yapı kullanım izin belgelerini teslim etti. Karşılarında belediye ekiplerini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemediler. Yeni uygulamanın tüm Türkiye'ye örnek olmasını dileyen yeni iskan sahipleri, bu hizmetten dolayı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a ve emeği geçen tüm personele teşekkür etti. - MUĞLA

Ahmet Aras, Bodrum, Güncel

Kaynak: İHA

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