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Belediye hoparlörlerinden korona virüs vaka sayısı açıklandı

Belediye hoparlörlerinden korona virüs vaka sayısı açıklandı Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde belediye hoparlörlerinden 10 vatandaşın korona virüs testinin pozitif çıktığı anons edildi.

07.04.2020 19:01 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:03

Belediye hoparlörlerinden korona virüs vaka sayısı açıklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır 'ın Silvan ilçesinde belediye hoparlörlerinden 10 vatandaşın korona virüs testinin pozitif çıktığı anons edildi.

Silvan Belediyesi korona virüs vakalarına karşı vatandaşları hoparlörlerle bilgilendirmeye başladı. Bu kapsamda ilçede bulunan belediye hoparlörlerinden 10 vatandaşın korona virüs testinin pozitif çıktığı anons edildi. Silvan'da korona virüs vakalarının artması üzeri İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafında tedbirler arttırıldı. Tedbirler kapsamında Gazi Caddesi 15 gün boyunca sabah 08.00 ile 18.00 saatleri arasında araç ve yayalara kapatıldı. Anonsta vatandaşların dışarıya çıkmaması konusunda uyarılar yapılırken, bazı vatandaşlar ise uyarıları dikkate almadığı görüldü.

Silvan'da geçtiğimiz gün iki kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Belediye hoparlörlerinden korona virüs vaka sayısı açıklandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Silvan, Genel

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Belediye hoparlörlerinden korona virüs vaka sayısı açıklandı
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