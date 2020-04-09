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Belediye hoparlörlerinden sağlık çalışanları için alkış sesi

Çorum'un Osmancık ilçesinde Belediye hoparlöründen bu kez sağlık çalışanları için alkış sesleri yükseldi.

09.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:16
Çorum 'un Osmancık ilçesinde Belediye hoparlöründen bu kez sağlık çalışanları için alkış sesleri yükseldi.
Osmancık Belediyesi anons sisteminden başta Hıfzıssıhha Meclisi kararları olmak üzere koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ilgili duyurular her saat başı düzenli olarak yayınlanıyor.
İlçe sakinlerinin Kovid-19 tedbirlerini duymaya alışkın olduğu anons sisteminden bu sefer sağlık çalışanları için alkış sesi paylaşıldı.
Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Başkan Yardımcıları Hüseyin Cebeci ve Kadir Eskiadam, Belediye Meclisi üyeleri ile Belediye personeli, hizmet binası önünde dün gece toplanarak koronavirüse karşı fedakarca mücadele veren sağlık çalışanlarını bir dakika boyunca alkışladı.
Başkan Gelgör ve beraberindekilerin alkış sesleri, ilçenin anons sisteminden de canlı yayınlanınca ilçe sakinleri de balkonlarına çıkarak Belediye personeline eşlik etti. Aynı anda tarihi Osmancık Kalesi'nin ışıkları da bir dakika boyunca yakılıp söndürülerek sağlık çalışanlarına destek verildi.
Başkan Gelgör, daha sonra ilçedeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek sağlık çalışanlarına çiçek takdim etti.
Gelgör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk halkının koronavirüse karşı topyekun bir mücadele verdiğini vurgulayarak, "İçinde bulunduğumuz bu zor sürecin fedakarca çalışan gizli kahramanları sağlıkçılarımız için Osmancık Belediyesi olarak alkış tuttuk. Sağlıkçılarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz." dedi. Belediye hoparlörlerinden sağlık çalışanları için alkış sesi

Kaynak: AA

Etiketler: Osmancık, Çorum, Güncel
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