Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Belediye hoparlöründen çalınan marşa balkonlardan bayraklarla eşlik ettiler

Germencik Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde halka moral vermek için belediye hoparlöründen marş çaldı.

15.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:12
Belediye hoparlöründen çalınan marşa balkonlardan bayraklarla eşlik ettiler
Germencik Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde halka moral vermek için belediye hoparlöründen marş çaldı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla balkona çıkan vatandaşlar, bomboş sokakları çınlatan marşlara eşlik etti.

Germencik'te yoğun bir çalışma takvimi uygulayan Belediye Başkanı Öndeş, anlamlı bir çalışmaya daha imza attı. Sosyal medya hesabından "Bu akşam saat 20: 30'da bayraklarımızla cam ve balkonlarda buluşuyoruz" notuyla paylaştığı bir görselle vatandaşları moral ve motivasyon amacıyla düzenlenen anlamlı bir etkinliğe davet etti. Belediye hoparlörlerinden yayınlanan "Bir başkadır benim memleketim" şarkısına vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti ve evlerinin balkon ve pencerelerinden bayraklarla etkinliğe yoğun destek verdiler. Germencikliler sosyal medya paylaşımlarıyla yapılan etkinlikten dolayı Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e teşekkür etti.

Belediye hoparlörlerinden çalan "Bir başkadır benim memleketim" şarkısını hep bir ağızdan söyleyerek Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in çağrısına destek veren Germencikliler ellerinde bayraklarla unutulmaz bir akşam yaşadı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Öndeş herkese teşekkür ederek, moral ve motivasyonun önemine değindi. Öndeş "Halkımızın moral ve motivasyonunu sağlamak için bu gibi etkinlikleri sürdüreceğiz. Çağrıma destek veren, moral ve motivasyona en çok ihtiyacımız olan bu dönemde gerçekleştirdiğimiz etkinliğe ses olan, nefes olan kıymetli Germencik halkına teşekkür ederim. Birlikte başaracak, bu zor günleri hep beraber atlatacağız. Germencik her şeyin en güzelini hak ediyor. Sağlıklı günler dilerim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Fuat Öndeş, Germencik, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun, oyuna çıkmayan Nisa’ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi Haberler
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi
Hatay’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haberler
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor Haberler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Haberler ›› Güncel ››Belediye hoparlöründen çalınan marşa balkonlardan bayraklarla eşlik ettiler - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:25: Büyükşehirin gıda yardımları devam ediyor - Haber 11:24: Kanser hastasına sağlıkçılardan 'evlilik yıl dönümü' sürprizi - Haber 11:24: Yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı - Haber 11:24: Çankırı'da bir köy daha koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 11:24: Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı - Haber 11:05: THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler - Haberler 03:34: Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı - Haberler