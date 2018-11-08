Belediye İhtiyaç Sahiplerinin Evlerini Temizliyor

Terme
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçede yaşayan engelli ve yaşlı vatandaşların evlerinin temizliğini gerçekleştiriyor. Belediye Başkanı Şenol
Kul, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak asli görevleri ile uğraşmanın yanı sıra sosyal belediyecilik konusunda da vatandaşların yanında olduklarını söyledi.
"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla hareket ettiklerini anlatan Kul, "İnsanımız bizim başımızın tacıdır. Onların her sorunu her beklentisine karşılık vermek için uğraşıyoruz." dedi.
Kul, bu kapsamda evi yanan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Belediyenin sosyal yardım anlayışı kışın kömür, ramazanda erzak dağıtmak şeklinde değildir. Yıllardır 'hizmetin temeli sevgidir' anlayışıyla işimizi sevgiyle yapıyoruz. Belediyecilikte bizlere düşen görev sadece caddelerde, yollarda, sokaklarda çalışmalar yapmak değil, mağdur durumda olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın isteklerini de gerçekleştirmektir. Yaptığımız çok yönlü hizmetlerle Terme'de yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vatandaşlarımıza hissettirmenin gururunu yaşıyoruz. Evini yeniledikten, temizliğini yaptıktan sonra ailenin hayır duasını almak, ekibim ve şahsım için en büyük mükafattır."
Terme
08 Kasım 2018 Perşembe 17:41