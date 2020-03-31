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Belediye ile DİSK Genel İş Sendikası'na bağlı kadrolu işçileri kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Keşan Belediyesi ile Keşan Belediyesi'ndeki DİSK Genel İş Sendikası'na bağlı kadrolu işçiler arasındaki Toplu İş Sözleşmesi, 30 Mart 2020 Pazartesi günü imzalandı.

31.03.2020 09:08 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:08
Belediye ile DİSK Genel İş Sendikası'na bağlı kadrolu işçileri kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Saat 14.00 sıralarında başlayan Toplu Sözleşme İmza töreni Başkanlık Makamı'nda gerçekleştirildi.

İmza törenine; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun yanı sıra; Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu, DİSK Genel İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen, Keşan Belediyesi İş Yeri Temsilcisi Kamil Tunca, Keşan Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Orkan Özkaya, DİSK Genel İş Sendikası Trakya Şube Sekreteri Caner Makasçı katıldı.

30 Mart 2020'de imzalanan Tolu Sözleşme, 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2021 tarihlerini kapsıyor.

Toplu İş Sözleşmesine göre; işçi personelin net maaşlarına belirlenen oranda zam yapılırken, sosyal yardım, kıdem farkı, sosyal ödemeler gibi yan ücretlerine ise mevcut tutarlarında aynen devam edilecek. 2021 yılı için TÜİK tarafından açıklanacak olan Enflasyon Oranı'nda ücret zammı belirlendi. Sözleşmede anlam karmaşasına yer verebilecek bazı metinler karşılıklı müzakere ile mutabakat altına alınarak güncellendi, İşçi ve işveren arasında sadakat borcu ve güven ilişkisinin en üst seviyede yürümesi için gerekli tüm kanuni düzenlemeler yapıldı. Bu duruma istinaden gelecek yıllarda yenilenecek Toplu İş Sözleşmeleri'ndeki müzakere süreci kısalacak ve daha hızlı anlaşma imkanı söz konusu olacak.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Keşan, Güncel
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