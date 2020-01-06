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Belediye ile esnaf arasında köprü kuracak

Kemalpaşa Belediyesi, esnafa daha iyi hizmet verebilmek adına önemli bir projeyi daha hayata geçirerek hizmet binası içerisinde 'Esnaf Masası' kurdu.

06.01.2020 15:53 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:55 Belediye ile esnaf arasında köprü kuracak

Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "Esnafımızın değerli vakitlerini daha iyi bir şekilde değerlendirmesi ve taleplerinin hızlıca çözülmesi için 'Esnaf Masası' hizmet veriyor" dedi.

Kemalpaşa Belediyesi, örnek bir projeye daha imza attı. Esnaf ile belediye arasında köprü görevi görecek 'Esnaf Masası' meclis kararının alınmasının ardından kısa süre içinde faaliyete geçirilerek hizmete başladı.

ESNAFIMIZLA DAHA İYİ BİR BAĞ KURACAĞIZ

Önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Karakayalı, "Ekonomik sıkıntılarının yaşandığı ülkemizde, esnafımıza elimizden gelen desteği vererek, huzurlu bir şekilde çalışmalarını istiyoruz. Geçmişte esnafımıza destek verdik, görev yaptığımız süre zarfında da bu desteğimiz devam edecek.Yerel yönetimler vatandaşın sorunları tespit edip, sosyal belediyeciliğin gereği çözüm üretmelidir. Bu kapsamda esnafımızın değerli vakitlerini daha iyi bir şekilde değerlendirmesi ve taleplerinin hızlıca çözülmesi için 'Esnaf Masası' hizmet verecek. Gereken çalışmaları hemen yapıp, meclise sunduk. Aralık meclisinde bu önerge geçti ve bir ay dolmadan projemizi hayata geçirdik.Böylece, esnafımızla daha sağlıklı bir bağ kurup, taleplerine hızlı bir çözüm bulacağız. Vatandaşımız bizim için çok değerli, hayatlarını kolaylaştıracak buna benzer projelerimizi uygulamaya koymaya devam edeceğiz" dedi.


Rıdvan Karakayalı, Kemalpaşa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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