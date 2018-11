Belediye İş'ten Başkan Batur'a Tam Destek

Belediye İş sendika binasında gerçekleşen ziyarete Belediye işe bağlı tüm şubeler ve temsilcileri katılım sağladı.

EMEKÇİNİN ADAYI ABDÜL BATUR

Adaylık sürecindeki ilk ziyaret ve toplantısını Belediye İş sendikası ve şube temsilcilerinin tam kadro katıldığı toplantı ile gerçekleştiren Narlıdere Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Abdül Batur'a, emek cephesinden tam destek geldi. Bu ilk ve önemli ziyarette hem başkan Batur hem de emek cephesinden önemli mesajlar geldi. Sendika adına söz alan Belediye İş sendikası İzmir 2.Nolu Şube Başkanı Metin Şanlı, Başkan Batur'un sendikalarına yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken; aynı zamanda 'Her zaman Başkanımızın yanındayız. Çıktığı bu yolda sonuna kadar yanında olacağız' dedi. Şanlı " Örgüte yakın bir başkanımızsınız, emeğin her zaman yanında ve destekçisi oldunuz. Bizde daha adınız konuşulmaya başlamadan biz sizi Büyükşehir belediye başkan adayı olarak görmek istediğimizi, nasıl siz bizim yanımızdaysanız her koşulda bizde size destek olacağımızı açıklamıştık. Bugün aynı noktadayız ve biz ve genel merkezimiz sonuna kadar arkanızdayız. İsmi geçen belki bir çok aday var. Sanırım on iki aday var ama emekçinin bir tane adayı var, oda Abdül Batur" dedi.

HERKESİN VE HERKESİMİN ADAYIYIM

Belediye İş sendikası İzmir şube temsilcilerinin katıldığı toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Narlıdere Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Abdül Batur,'Belediye İş sendikamız, adaylık sürecimizin başında da yaptığı açıklamalar ile bizi daha da cesaretlendirdi' dedi. Batur "Emeğe ve emek örgütlerinebakışımız İzmir'de örnek alınan bir nokta'da olduğunu siz emeğin temsilcileri tarafında çok iyi biliniyor. Belediye İş 2 Nolu şube çok iyi bilir bizim sözleşme süreçlerimiz daha çok sohbet havasında geçer. Sıkıntı yoktur bizim süreçlerimizde. Biz bugüne kadar yüzümüz her zaman emeğe dönük olarak çalıştık Narlıdere'de. Zaten başarılı neticeler almamızın altında yatan gerçekte budur. Belediye'deki en büyük güç emeğin gücü ve çalışan arkadaşlarımızdır. Sokağı süpüren, bordür taşı döşeyen, çöp kamyonunun arkasında çöp toplayan arkadaşlarımız bizim en büyük gücümüzdür. Çünkü onlar başkanını, yöneticisini severse daha verimli ve daha şevkle çalışır. Narlıdere'deki aldığımız yüksek oy oranlarının nedeni bu arkadaşlarımdır. Tabi bu arada bu kadar yıllık belediye iş ile olan ilişkilerimizden bahsederken bir ismi anmadan geçemiyeceğim. Rahmetli Ahmet Mutuoğlu'nu bir kez daha rahmetle anıyorum. Işıklar iç. Belediye başkanı tek başına bir şey yapamaz, çalışanından güç alır. Bu anlayışla daha önce İZBETON'da beş yıl, daha sonra Narlıdere'de sürdürdüğümüz belediyeciliğimizi devam ettireceğiz. Biz bu işi yaparız diyerek yola çıktık. Herkesle ve herkesimle barışık bir belediyecilik anlayışımız var. Aziz başkandan alacağımız hizmet bayrağı ile İzmir'i en iyi hedefe doğru taşıyacağımızı biliyor ve inanıyorum. Çünkü kenti iyi tanıyorum. İlçelerde neler yapılması gerekeniplanlamaya şimdiden başladık. Kentin beklentileri nelerdir ve kente katılması gereken değerler konusunda formüller üreten ekibimiz, çalışma grubumuzla bu çalışmaları sürdürüyoruz. Biz hazırız ve start verilmesini bekliyoruz. Tabi çok değerli aday adayı arkadaşlarımız var. Partili arkadaşlarımız var; ben onlara da başarılar diliyorum. Bu hizmet bayrağını bize verirlerse; Atatürkçü, Çağdaş, Cumhuriyet ilkelerine bağlı, Sosyal belediyeciliğin tüm gereksinimlerini yerine getirecek, İzmir'imizi geleceğe taşıyacak, Kırsalda kalkınma modelini destekleyecek bir anlayışla belediyeyi yönetmeye devam edeceğiz.