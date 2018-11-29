Belediye İş'ten Başkan Kazım Kurt'a teşekkür: "

Güney Demirdaş'ın Belediye-İş Sendikasının 11. Olağan Genel Kurulu'nda Toplu İş Sözleşmesi (TİS) Genel Sekreteri seçilmesinin ardından Belediye İş Eskişehir Şube Başkanı olan Ahmet Moripek, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile bir araya geldi.Başkan Kurt'un makamında gerçekleştirilen ziyarete Moripek'in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

"SENDİKALAR İŞÇİYİ TEMSİL ETTİĞİNİ UNUTMASIN"

Bir süre Moripek ile sohbet eden Başkan Kazım Kurt, yaşanan ekonomik kriz ile işçi maaşlarının iyice eridiğini söyledi. Bu sorunun çözümünde sendikalara büyük iş düştüğünü kaydeden Başkan Kurt, "Sendikalar işçileri temsil ettiğini unutmasın" dedi. Taşeron sorununu çözdük denilerek çıkarılan KHK'nın taşeron işçilerin sorununu çözmediğini kaydeden Başkan Kurt, işçilerin daha çok mağdur olduğunu belirtti. İşçilerin hiçbir hakkının kalmadığını vurgulayan Başkan Kurt, "Ekonomik kriz herkesi vurdu, ancak en çok da işçiler mağdur oldu. Asgari ücretle kıt kanaat geçinen işçi, bugün bu maaşla geçinemiyor. Yeme içmeye, elektriğe, doğalgaza kısacası her şeye zam yapıldı. Asgari ücret belirlenirken bunlara dikkat edilmeli. Sendikalar asgari ücretin belirlenmesi için hükümet ile masaya oturduğunda işçileri temsil ettiğini unutmamalı, işçisinin hakkını savunmalı" diye konuştu. Belediye İş Eskişehir Şubesi'nin yeni başkanı Ahmet Moripek'e çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Kurt,

Odunpazarı Belediyesi olarak sendikalar ile işbirliğinde olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"KAZIM KURT HER ZAMAN İŞÇİ HAKLARINI SAVUNDU"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un her zaman işçiden yana olduğunu belirten Ahmet Moripek, "Başkan Kazım Kurt bugüne kadar hep işçiden yana oldu. Her zaman işçi haklarını savundu, işçilerin sendikalı olması için bizlere yol gösterdi.Odunpazarı Belediyesi'nde şimdi sendikasız işçi yok. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.