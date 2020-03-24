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Belediye iş yerlerinde kira ücreti tahakkuk etmeyecek

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Covid-19 (Korona virüs) salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan belediye ait 35 adet iş yerinin kira ücretlerinin, faaliyetlerine ara verdikleri süre kadar tahakkuk etmeyeceğini söyledi.

24.03.2020 12:41 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:41
Belediye iş yerlerinde kira ücreti tahakkuk etmeyecek
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Covid-19 (Korona virüs) salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan belediye ait 35 adet iş yerinin kira ücretlerinin, faaliyetlerine ara verdikleri süre kadar tahakkuk etmeyeceğini söyledi.

Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden salgına yönelik birçok çalışmayı gerçekleştiren Bilecik Belediyesi, esnafa destek olmak adına hazırladığı çalışma doğrultusunda şehir merkezinde faaliyetlerine ara veren 35 iş yerinin kira ücretlerini tahakkuk etmeyeceklerini söyledi. Esnafın zor anında yanında yer almaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Şahin, sözlerine şöyle devam etti;

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Korona virüs önlemleri hakkındaki genelgeye göre umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyetlerini sürdüren ve vatandaşların çok yakın bir mesafede olmasında risk bulunduran birçok iş yeri ve mekanın faaliyetlerine 16 Mart tarihi itibariyle ara verilmiştir. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler gereği faaliyetleri durdurulan iş yerlerinin yanı sıra Korona virüs tehlikesi nedeniyle bazı iş yerleri de bu durumdan ekonomik olarak olumsuz şekilde etkilendiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda İl Özel İdareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sahip oldukları şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kiraya verilen taşınmazlar hakkında, kamu kurumlarınca alınan ve alınacak tedbirler nedeniyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerleri kullanılamayacağından, faaliyetlerinin durdurulduğu süre boyuncu kira bedeli tahakkuk ettirilmesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması ve salgından olumsuz yönde etkilenen iş yerlerinin kira sözleşmelerinden kaynaklanan borçların ödenmesinde değişen koşullar göz önüne alınarak, alacağın ertelenmesi hususu ilgili idarelerce değerlendirilir. Bu hususta Bilecik Belediyesi olarak söz konusu alanlardaki esnafımıza destek amacıyla işyeri kira ücretleri tahakkuk ettirilmeyecektir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Semih Şahin, Bilecik, Güncel

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