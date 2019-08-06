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Belediye işçisi bulduğu parayı sahibine ulaştırdı

Mersin'de belediye işçisi çalıştığı alanda bulduğu bin 300 lirayı sahibine ulaştırdı.

06.08.2019 10:22 Belediye işçisi bulduğu parayı sahibine ulaştırdı
Mersin'de belediye işçisi çalıştığı alanda bulduğu bin 300 lirayı sahibine ulaştırdı.
Yenişehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Park ve Bahçeler Müdürülüğü çalışanı Cafer Günaydın, Değirmençay Mahallesi'nde görev yaptığı parkta bin 300 lira buldu. Paranın sahibini arayan ancak bulamayan Günaydın, parayı mahallenin muhtarına tutanakla teslim etti.
Kısa süre sonra parayı düşürenin Nural Bali olduğu belirlenerek, para sahibine teslim edildi.
Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, örnek davranışından dolayı Cafer Günaydın'a teşekkür plaketi sundu ve ödüllendirme sözü verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen belediye işçisi Günaydın, parayı bulduğu anda paranın sahibine nasıl ulaşacağını düşündüğünü belirtti.
Her insanın yapması gereken davranışı yaptığını dile getiren Günaydın, "3 çocuğum var ve İkisini üniversitede okutuyorum. Ailemizden ve belediyemizden aldığım terbiye ile bunu yaptım. Elbette yapmam gereken paranın sahibini bulmaktı. Bunun için takdire, ödüle gerek yok diye düşünüyorum. Yine de başkanımızın bize teşekkür etmesi onurlandırdı. Ben de kendilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Değirmençay, Yenişehir, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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