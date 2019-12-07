Belediye işçisine "tuvalet cezası" veren Veysel İpekçi'nin meclis üyeliğine son verildi

İstanbul Güngören'de Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi meclis üyeliğinden düşürüldü.

Güngören Belediyesi'nde çalışan kişinin ayağa kalkmadığı gerekçesiyle Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi tarafından cezalandırılması tepki çekmişti.

GÖREVDEN ALINMIŞTI

Görüntünün sosyal medyada yayınlanması üzerine Belediye Başkan Yardımcısı görevinden alınmıştı.

MECLİS ÜYELİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ, ODASINA KİLİT VURULDU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, "istifa eden şahsın belediye meclis üyeliğine devam etmesini de uygun görmüyoruz" ifadesi üzerine Veysel İpekçi'nin belediye meclis üyeliğine son verildi. Veysel İpekçi'nin istifa etmesi de yeterli görülmeyerek meclis üyeliğinden düşürülmesine karar verildi. İpekçi'nin makam odasına da kilit vurulduğu öğrenildi.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye işçisine verilen cezaya tepki göstermiş ve şöyle konuşmuştu:

Sadece kendi ajandasına, kariyerine odaklanan kişilerden dava adamı olmaz. Kendi nefsine göre hareket edenlerden dava adamı olmaz.Kibir abidesi olanlardan dava adamı olmaz. Hele hele vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz.

Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır. İnsan gönlünü kıranların, biz de partideki görevlerinin kalemini kırarız.

Yumurtadan çıkıp kabuğunu beğenmeyenler, sadece varlık sebeplerini inkar etmekle kalmaz, aynı zamanda kendi hüsranlarını da hazırlar.

Veysel İpekçi

NE OLMUŞTU?

Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi'nin kendisini görüp ayağa kalkmadı diye Enes Turan adlı bir belediye işçisine verdiği tuvalet önünde oturma cezası kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu. Olayın görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir bir açıklama yapmış ve başkan yardımcısı Veysel İpekçi'nin istifasının alındığını söylemişti.