Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Belediye işlemleri sanal ortamda

Tepebaşı Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalmaya devam eden vatandaşlara, belediyeye gelmeden birçok işlemi gerçekleştirebilme imkanı sağlıyor.

16.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:34
Belediye işlemleri sanal ortamda
Tepebaşı Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalmaya devam eden vatandaşlara, belediyeye gelmeden birçok işlemi gerçekleştirebilme imkanı sağlıyor.

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlilerin Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmadan belediye işlemlerinin internet ortamından yapabilmesine imkan sağlıyor.

Vatandaşlar, "www.tepebasi.bel.tr" web adresi üzerinden üyelik koşulu aranmadan ödeme işlemlerinin yanı sıra sicil arama, arsa rayiç değeri sorgulama, inşaat maliyet bedelleri, bina aşınma oranları, çevre temizlik tarifeleri ve geri dönüşüm saatleri gibi birçok işleme ulaşabiliyor. Ayrıca tahakkuk bilgileri, borç sorgulama, şikayet bildirimi gibi işlemler de "www.tepebasi.bel.tr" adresinden online olarak yapılabiliyor. Web sitesi üzerinden vatandaşlar için "Canlı Destek" hizmeti de sunuluyor.

Öte yandan Tepebaşı Belediyesi, 444 44 26 Mavi Masa hattı ile ilçe sakinlerinin istedikleri zaman ulaşabildiği bir belediye olmayı sürdürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Tepebaşı, Yaşam
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yaşam Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Koronayla mücadele sürerken çiftçiler üretime aralıksız devam ediyor Haberler
Koronayla mücadele sürerken çiftçiler üretime aralıksız devam ediyor
Haberler ›› Yaşam ››Belediye işlemleri sanal ortamda - Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

15:08: MSB: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na,... - Haberler 15:05: Koronavirüs salgınına karşı sürü bağışıklığı mı daha etkili, sokağa çıkma yasağı mı? - Haberler 15:03: Ankara'da akıl almaz yıkım - Haberler 15:01: Yunusemre'de marketlere denetleme - Haberler 15:01: Koronayı yenen hemşire ve 2 hasta alkışlarla taburcu oldu - Haberler 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak 13:29: Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı - Haberler 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var 12:57: Gamze Pala'yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor 08:06: Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi