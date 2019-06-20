Belediye kaçak dökülen hafriyat atıklarını temizledi

Yetkililer, vatandaşlarımızın ihbarıyla Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerindeki yol kenarları ve Tabduk Emre Mahallesi Gim Toptancılar Sitesi yanında ki alana dökülen çöp ve hafriyat atıklarını temizledi. Hafriyat atıklarını, belediye asfalt şantiyesi ilerisinde bulunan (Urgan Mahallesi 1993 Sokak 4614 Ada 213 - 214 Parsel) 'Hafriyat Toplama Alanına' dökmeleri gerektiğini, dökmeyenlere ceza yaptırımı uygulanacağını bildirdi.

"Belediye Hafriyat Atıkları Konusunda Uyardı"

Karaman Belediyesi ilimizde yapılan inşaatlardan çıkan hafriyat ve inşaat atıklarını kaçak ve yasadışı olarak çevreye döken şahıs ve şirketlere, kanunlar çerçevesinde ağır para cezası kesileceğini bildirdi.

Karaman Belediyesi'nce yapılan açıklamada, "İnşaatlardan çıkan hafriyat ve inşaat atıklarını belediyemiz tarafından belirlenen 'Hafriyat Toplama Alanı' dışına dökenlere 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 41. Maddesi gereğince para cezası kesilecektir. Kaçak hafriyat dökümü yapanların tespiti gönüllü vatandaşların ihbarları ile belirlenecek. Yine sivil ekiplerden oluşmuş zabıta memurları ile kaçak döküm yapılan bölgeler günün 24 saati gözetim altında tutulacak.

Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için hafriyatları belediyemizin belirlediği, belediye asfalt şantiyesi ilerisinde bulunan (Urgan Mahallesi 1993 Sokak 4614 Ada 213 - 214 Parsel) Hafriyat Toplama Alanına dökmeleri gerekmektedir.

Yetkililer, vatandaşlardan kanun dışı hafriyat döken şahısların görüldüğü takdirde (226 40 00 - 444 25 70) nolu telefon numaralarına ihbarda bulunmalarını rica etti.