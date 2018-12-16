Belediye Konservatuvarından Halk Müziği Konseri

Elazığ
Belediyesi Konservatuvarı Türk Müziği Korosu konser verdi.
Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezinde sahne alan Elazığ Belediyesi Konservatuvarı Türk Müziği Korosu, şef Naci Sönmez
yönetiminde verdiği konserde, Harput
yöresinden türküler seslendirdi.
Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz
, konser sonrası yaptığı konuşmada, kentin kültürel hayatı açısından çok önemli bir birimi belediye bünyesinde hayata geçirdiklerini belirterek, "Elazığ Belediyesi Konservatuvarı Türk Müziği Korosu, Harput müziğinin tanıtımına ve gelişimine büyük katkı sunacaktır. Koronun kurulmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. " ifadelerini kullandı.
Koro şefi Naci Sönmez de konservatuvarın kurulmasına verdiği desteklerden dolayı Yanılmaz'a teşekkür etti.
16 Aralık 2018 Pazar 16:32