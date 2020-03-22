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Belediye korona virüse karşı 24 saat hizmet verecek kriz masası oluşturdu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından korona virüsü ile mücadele kapsamında 24 saat hizmet verecek kriz masası oluşturuldu.

22.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:18
Belediye korona virüse karşı 24 saat hizmet verecek kriz masası oluşturdu
Bilecik 'in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından korona virüsü ile mücadele kapsamında 24 saat hizmet verecek kriz masası oluşturuldu.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, tüm dünyayı tehdit eden ve Türkiye 'de de sınırlı da olsa hissedilmeye başlanan korona virüs salgını nedeniyle belediyede acil durum ilan ettiklerini söyledi. Hastalıktan ölenler ve riskin artmasıyla hükümetin getirdiği yasal düzenlemelere anında adapte olabilmek ve diğer kamu kurumlarıyla birlikte sür'atle bu önlemleri uygulamaya sokmak için 24 saat hizmet verecek kriz masası oluşturulduğunu anlatan Başkan Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"Osmaneli Belediyesi tüm önceliğini korona virüs salgınını önleme faaliyetlerine verecek.Halkımızın diğer konulardaki istekleri ertelenerek,tüm çalışanlarımızla salgına karşı mücadeleye veriyoruz.Osmaneli Belediyesi 24 saat hizmet verecek kriz masası ile her önlemi ve hükümetimizin talimatları doğrultusunda Korona virüs karşı acilen alıyoruz ve almaya devam edeceğiz. Osmaneli Belediyesi, Korona virüs salgını hükümetimizce bitti denilinceye kadar 24 saat açık olacak. Dünyada özellikle son dönemde Avrupa ülkeleri, başta İtalya ve İngiltere olmak üzere tedbir almada gecikmenin bedelini içler acısı bir bilançoyla ödüyor. Sağlık Bakanlığımızın aldığı erken önlemlere diğer bakanlıklarımızın büyük destekleri ve Cumhurbaşkanımızın süreci bizzat kendinin yönetmesiyle Türkiye inşallah bu salgını en az hasarla atlatacak. Ancak işin hafife alınması durumunda yaşanacak felaketi özellikle İtalya'da görüyoruz. 65 yaş üzerini direkt büyük oranda tehdit ve yok eden bu acımasız virüse karşı çok dikkatli olmalı ve harfiyen kurallara, yasaklara uymalıyız. Osmaneli Belediyesi olarak birinci önceliğimiz korona virüs salgınına karşı mücadele. 24 saat kriz masamız ile ve tüm personelimizle Osmaneli halkının ve köylerinin hizmetindeyiz. Allah bu mübarek gecede dualarımızı kabul eder ve inşallah en kısa zamanda bu illetten kurtuluruz." - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler : Osmaneli, Türkiye, Bilecik, Güncel

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