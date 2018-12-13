Belediye Kreşinde Yerli Malı Haftası Kutlandı

13 Aralık 2018 Perşembe 12:56



13 Aralık 2018 Perşembe 12:56

Kastamonu Belediyesi Kreşi, 12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasını Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın da katılımıyla düzenlediği programda kutladı.1'inci Dünya Savaşı sonrası Türkiye'de oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önüne geçilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşturulması için amaçlanan hafta hakkında çocuklara bilgi veren Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada haftanın düzenlenmesindeki en büyük amacın, tutumlu olmanın, yerli malları üretiminin ve yerli malına sahip çıkmanın çocuklara en iyi şekilde anlatmak olduğunu söyledi.Hafta boyunca yerli malı üretiminin, tutumlu olmanın, birikim yapmanın ve yerli malı kullanmanın vurgulanacağını ifade eden Başkan Babaş, "Tutumluluk küçük yaşlarda çocuklarımıza aşılanmalıdır. Ders araçlarını, giysilerini, harçlığını tutumlu kullanan; boşa akan suyu, gereksiz yanan lambayı kapatan çocuklar, bu güzel alışkanlıklarını büyüdükleri zaman da devam ettirir. Bizler kendi kültürümüzü, kendi öz kaynaklarımızı, değerlerimizi anlatmak adına büyük bir çaba içerisindeyiz. Gerek tarihi gerek kültürel gerek manevi her alanda ilimizin artılarını tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Bugün Kadınlar Kooperatifimiz ile yerli ve yöresel üretimi canlandırmak adına ciddi adımlar atıyoruz. Ülkemizde yerli ve milli üretime ciddi anlamda destek veriliyor. Bugün organik ürünler, mistik mekanlar, tarih kokan konaklar dünyanın büyük ilgisini çekiyor. Ülkemiz bu yolda çok ciddi aşama kaydetmiştir. Çocuklarımız bizlerin geleceğidir onlara da bu bilinci en iyi şekilde aşılamalıyız. Geleceğimizin daha güçlü olabilmesi için söylemden öte topyekun üretime geçmeliyiz" diye konuştu. - KASTAMONU