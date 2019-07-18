Belediye kurslarından Türkiye derecesine

Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (GASMEK) bünyesinde açılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kursundan yararlanan öğrencilerden 4'ü Türkiye
genelinde ilk 500'e, 8'i ilk bine, 21 öğrenci ise ilk 5 bine girmeyi başardı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, GASMEK'in eğitime destek için açtığı kurslara katılan öğrenciler, gurur tablosu oluşturdu.
GASMEK öğrencilerinden 4'ü YKS'de ilk 500'e, 8'i ilk bine, 21'i ilk 5 bine, 37'si ilk 10 bine, 59'u ilk 20 bine, 112'si ilk 50 bine, 177 öğrenci ise ilk 100 bine girdi. Toplamda 418 öğrenci derece elde etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eğitimde, sağlıkta ve adalette her zaman önce insan dediklerini belirterek, siyasete girdiği ilk günden beri daha fazla yaşama dokunmak için çalıştığını vurguladı.
Belediye bütçesinin yüzde 10'unu eğitim kurslarına ayırdıklarını ifade eden Şahin, belediye olarak fırsat eşitliğine büyük önem verdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bu model üzerinde çalıştık ve başardık. İyi bir doktor, iyi mühendis, iyi bir iktisatçı olmak önemli ama önce iyi insan olmak şart. Merhamet, şefkat, vefa gibi duyguları kaybettiğimiz zaman geriye hiçbir şey kalmaz. Gençlerimize değerler eğitimi vermeliyiz. GASMEK, artık Gaziantep'in bir markasıdır."