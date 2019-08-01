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Belediye Kütahyaspor Ahmet Üner ile anlaşma sağladı

Belediye Kütahyaspor'un İç transferde orta saha oyuncusu Ahmet Üner ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı bildirildi.

01.08.2019 12:00 Belediye Kütahyaspor Ahmet Üner ile anlaşma sağladı
Belediye Kütahyaspor'un İç transferde orta saha oyuncusu Ahmet Üner ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı bildirildi.

Belediye Kütahyaspor kulübünden yapılan açıklamada; 1988 Ankara doğumlu 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Üner ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtilerek," 3.ligde olduğumuz sezonda ve geçtiğimiz sezon formamızı terleten Ahmet Üner'e "Yuvana hoş geldin" diyerek takımımızın şampiyonluk yolunda nice zaferler ve başarılar dileriz. Camiamıza hayırlı olsun" denildi. - KÜTAHYA

KÜTAHYASPOR, Ankara, Spor

Kaynak: İHA

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