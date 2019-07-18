18.07.2019 14:17
Haberler» Spor» Haber

Belediye Kütahyaspor'dan Başkan Işık'a ziyaret

Belediye Kütahyaspor

Belediye Kütahyaspor yönetimi, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ı ziyaret etti.

Belediye Kütahyaspor yönetimi, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ı ziyaret etti.
İsmi değiştirilerek Belediye Kütahyaspor adını alan kulübün yeni yönetimini oluşturan Başkan Cahit Özel ve yönetim kurulu üyeleri, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Kulübün Başkanı Özel, yapacakları çalışmalar ve stratejileri hakkında Işık'ı bilgilendirdi.
Işık, burada yaptığı konuşmada, belediye olarak Belediye Kütahyaspor'un hak ettiği yere gelebilmesi için desteklerini esirgemeyeceklerini dile getirerek, yeni yönetime başarılar diledi.
Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı'nın da bulunduğu ziyarete kulübün başkan vekili Erdoğan Çolak, yönetim kurulu üyeleri Ali Korkmaz, Mehmet Türker, Ahmet Bakırsözer, Yakup Tongadur, Murat Güner, Murat Ozan, Ali Akalın, İbrahim Gülhan, Aziz Gündüz, Mehmet Erdem Özdoğan, İsmail Şen ve Mehmet Demir katıldı.
Kaynak: AA
KÜTAHYASPOR, Alim Işık, Kütahya, Spor

Son Dakika Haberleri
16:53   MKE Ankaragücü, Moke ile anlaştı
16:53   Deniz Vural Altay'da
16:53   Zargo Toure, Gençlerbirliği'nde
16:51   Salihli Belediyespor'dan topyekün destek çağrısı
16:51   Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi uzatıldı
16:50   Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini 1 yıl uzattı
16:50   Deniz Türüç, Galatasaray yolunda