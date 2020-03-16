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Belediye Kütahyaspor farklı kazandı

Belediye Kütahyaspor, Bursa temsilcisi Yenişehir Belediyespor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.

16.03.2020 12:41 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:41
Belediye Kütahyaspor farklı kazandı
Belediye Kütahyaspor , Bursa temsilcisi Yenişehir Belediyespor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.

Bölgesel Amatör Ligi 9. Grup, 22. haftada Yenişehir Belediyespor ile karşı karşıya gelen Belediye Kütahyaspor, 5-1'lik skorla puanını 51'e yükseltti.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan maç öncesi Belediye Kütahyaspor takımına başarılar dileyen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, maç sonrası da takımı soyunma odasında ziyaret ederek aldıkları galibiyet sebebiyle tebrik etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : KÜTAHYASPOR, Yenişehir, Bursa, Spor

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