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Belediye Kütahyaspor sol bek Abdurrahim Dağ'ı transfer etti

Yeni sezon çalışmalarına başlayan Belediye Kütahyaspor Kırıkkale Büyük Anadolu Spor'lu 25 yaşındaki sol bek Abdurrahim Dağ ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

08.08.2019 12:44 Belediye Kütahyaspor sol bek Abdurrahim Dağ'ı transfer etti
Yeni sezon çalışmalarına başlayan Belediye Kütahyaspor Kırıkkale Büyük Anadolu Spor'lu 25 yaşındaki sol bek Abdurrahim Dağ ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

1994 Elazığ doğumlu olan Abdurrahim Dağ, futbol hayatına 2006 yılında Sincan Belediyespor'da başladı. 8 yıl bu takımın çeşitli mevkilerinde oynadıktan sonra, 2014 yılında Bartınspor'a transfer oldu ve sırasıyla; Nilüfer Erdemli, Bartınspor, Ladikspor ve Kırıkkale Büyük Anadolu Spor kulüplerinde futbol oynadı. Geçtiğimiz sezon BAL'ın en az gol yiyen takımlarından birisi olan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor'da geçiren Abdurrahim Dağ; çıktığı 26 maçta 1 gol kaydetti ve 4 sarı kart ile sezonu tamamladı.

BAL'da 134, Türkiye Kupasında 3 maçta görev alıp kariyeri boyunca 9 kez rakip fileleri havalandıran Abdurrahim, uyum içinde oynadığı Murat Demirezen ile Belediye Kütahyaspor'un başarısı için tekrar birlikte mücadele etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek " Murat Abi ile geçtiğimiz sezon birlikte yan yana oynadık ve BAL'ın en az gol yiyen takımları arasında yer aldık. Hedefleri olan, büyük bir camiaya gelmekten dolayı sen derece gururlu ve mutluyum. Takımımızın hedefleri doğrultusunda elimden gelen tüm gayreti göstereceğim" dedi. - KÜTAHYA

Sincan Belediyespor, KÜTAHYASPOR, Kırıkkale, Spor

Kaynak: İHA

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