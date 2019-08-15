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Belediye Kütahyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp dönemini Kütahya'da günde iki antrenmanla sürdüren Belediye Kütahyaspor çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

15.08.2019 15:11 Belediye Kütahyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp dönemini Kütahya'da günde iki antrenmanla sürdüren Belediye Kütahyaspor çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Sabah antrenmanının ardından günün ikinci antrenmanını Zafertepe Tesislerinde gerçekleştiren Belediye Kütahyaspor'da yeni sezon hazırlıkları neşeli ve hırslı bir şekilde devam ediyor.

Teknik Direktörü Polat Çetin'in yönetiminde Kütahya kampının ilk etabında futbolcuların fiziksel kapasitelerini geliştirecek dayanaklılık antrenmanlarının ardından, topla çalışmalar yapılıyor.

26 Ağustos'ta Afyonkarahisar kampına geçecek olan Mavi Şimşeklerin, bu süre içerisinde çalışmalarını günde çift antrenmanla sürdüreceği öğrenildi. - KÜTAHYA

KÜTAHYASPOR, Kütahya, Sabah, Spor

Kaynak: İHA

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