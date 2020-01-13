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Belediye masa tenisinde Türkiye şampiyonu oldu

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (GSK), şampiyonluğu göğüsledi.

13.01.2020 19:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:24Belediye masa tenisinde Türkiye şampiyonu oldu
Belediyesi Gençlik ve Kulübü (GSK), şampiyonluğu göğüsledi.

11-12 Ocak'ta Ankara Mamak Spor Salonunda yapılan Minikler-Küçükler En İyi 16'lar Birinciliği Müsabakaları kapsamında yapılan turnuvada şampiyon olan Çorum Belediyesi GSK önemli bir başarıya daha imza attı. Müsabakalarda küçük erkeklerde İsmail Eren Alıcı Türkiye Şampiyonu olurken Arda Kekillioğlu ise Türkiye 2.lik kürsüsüne çıktı. Küçük bayanlarda da kulüp sporcusu Ezel Arslan Türkiye 2.si olarak turnuvayı başarıyla tamamladı.

Çorum Belediyesi'nin amatör branşlara ve amatör sporlara imkanlar ölçüsünde katkılar verdiğini ve Çorum'da amatör branşların gelişmesi için önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularımızın elde ettiği başarılar bizleri mutlu ediyor. Tüm branşlarda mücadele eden genç sporcularımız başarılı sonuçlar elde ettikçe bizler daha da mutlu oluyoruz. Şehrimizdeki amatör sporun gelişmesi için bundan sonra da sporcularımıza ve spor adamlarımıza destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Başkan Aşgın, masa tenisinde dereceye giren sporcuları ile antrenörlerini tebrik etti. - ÇORUM

Türkiye, Çorum, Spor

Kaynak: İHA

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