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Belediye meclis toplantıları haziran sonuna kadar ertelendi

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine, haziran sonuna kadar yapılacak tüm belediye meclis toplantılarının ertelenmesi için genelge gönderdi.

26.03.2020 16:43 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:43
Belediye meclis toplantıları haziran sonuna kadar ertelendi

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği'ne Koronavirüs (COVİD-19) tedbirleri kapsamında gönderdiği ek genelge ile; büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri, mahalli idare birlikleri meclisleri ve il genel meclislerinin nisan, mayıs ve haziran ayı toplantılarının ertelenmesini istedi.

Genelgeye göre mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirleri alındığında izin verilebilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine, 'Kovid-19'la Mücadele Kapsamında Alınan Önlemler' adıyla gönderilen genelgede şu bilgilere yer verildi:

"Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.

Devletimiz, tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıfların toplantılarının, eğitim/hizmet içi faaliyetlerinin geçici süreliğine ertelenmesi başta olmak üzere birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.

Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla; büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin çalışmalarına yönelik aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

Bu kapsamda, Valilik/kaymakamlıklarca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri hükmü uyarınca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi sağlanmalıdır.

Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması/devamı için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirlerinin alınması sağlanarak izin verilebilecektir. Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Vali/Kaymakamlarımız tarafından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınması; mahalli idarelerin konuya ilişkin bilgilendirilmesi sağlanarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda; Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim."

Kaynak: Bültenler

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Belediye meclis toplantıları haziran sonuna kadar ertelendi - Haberler

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