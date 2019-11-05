Haberler » Sağlık » Belediye Meclis toplantısında maske takarak lösemiye dikkat çektiler

Belediye Meclis toplantısında maske takarak lösemiye dikkat çektiler

Gölbaşı Belediye Meclis toplantısında Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Belediye Meclis Üyeleri maske takarak, lösemiye dikkat çektiler.

05.11.2019 20:56 | Son Güncelleme: 05.11.2019 21:00Belediye Meclis toplantısında maske takarak lösemiye dikkat çektiler
Gölbaşı Belediye Meclis toplantısında Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Belediye Meclis Üyeleri maske takarak, lösemiye dikkat çektiler.
Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen kasım ayı olağan toplantısında 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla lösemiye dikkat çekildi.
Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptığı açıklamada, lösemi hastalığına dikkati çekmek için Mecliste maske taktıklarını söyledi.
Tüm lösemi hastası çocuklara Allah'tan şifa dileyen Şimşek, farkındalık sağlamak istediklerini belirtti.

Ramazan Şimşek, Sağlık

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Sağlık Haberleri
11:14 Kök hücre nakli sonrasında resim yaparak moral buldu
10:58 Organ bağışı için 'Şans Ver' projesi başlatıldı
09:58 Depresyon karın ağrısına sebep oluyor
09:55 'Beynini doğru besle, mutlu ol'
09:26 "Sıvı sabunlar tırnak kırılmasına neden oluyor"
6.11.2019 11:38:11