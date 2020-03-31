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Belediye meclis üyeleri çağrıya duyarsız kalmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na güçlü bir destek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'dan sonra AK Partili Belediye Meclis üyelerinden geldi.

31.03.2020 19:10 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:10
Belediye meclis üyeleri çağrıya duyarsız kalmadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na güçlü bir destek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'dan sonra AK Partili Belediye Meclis üyelerinden geldi.

Seçilen Belediye Meclis üyeleri ve yedek listede yer alan tüm meclis üyelerinin katkıda bulunduğu kampanyada toplanan ayni yardımlar Çorum Belediyesi Gıda Bankasına teslim edildi.

Meclis Üyeleri adına bir açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, kampanyaya destek veren tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Ülkenin zor şartlardan geçtiğinin altını çizen İsmail Yağbat, "Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlardan geçiyoruz. Millet olarak nice zor günleri, badireleri atlattık. Şimdi el ele vererek inşallah bu zorlukların da üstesinden geleceğiz. Zorlukları hep birlikte aşacağız" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorumlu hayırsever esnaf, işadamları ve tüccarları Milli Dayanışma Kampanyasına destek vermeye davet ederek "Belediye Başkanımız bir aylık maaşını bağışlayarak Çorum'dan bu kampanyaya ilk desteği verdi. Bu hayır yarışında sizler de yerinizi alın. Belediyemiz Gıda Bankası kanalıyla ihtiyaç sahiplerine, koronavirüs nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımıza yardımlarınızı ulaştırın." diye konuştu. - ÇORUM
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Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Halil İbrahim Aşgın, Çorum, Güncel
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