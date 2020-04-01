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Belediye Meclis üyeleri "Gönül Kumbarası" iyilik harekatına destek verdi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyan ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla başlattığı "Gönül Kumbarası" iyilik hareketine belediye meclis üyeleri de destek verdi.

01.04.2020 10:23 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:23
Belediye Meclis üyeleri
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyan ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla başlattığı "Gönül Kumbarası" iyilik hareketine belediye meclis üyeleri de destek verdi.

Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret eden Nevşehir Belediye Meclis Üyeleri, korona virüs tedbirleri çerçevesinde evlerinden çıkmayan veya çalıştıkları firmalarca ücretsiz izne ayrılan dar gelirli vatandaşlara destek sağlanması amacıyla başlatılan iyilik hareketinden dolayı Arı'yı kutladı.

Meclis üyeleri, korona virüs nedeniyle sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın zor günler geçirdiğini ve bu günlerin birlik ve beraberlik içerisinde atlatılacağını ifade etti.

Parti ayrımı yapmadan adeta tek vücut olan tüm belediye meclis üyelerinin verdiği destekten dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Arı, meclis üyelerine teşekkür etti. - NEVŞEHİR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Rasim Arı, Nevşehir, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Belediye Meclis üyeleri 'Gönül Kumbarası' iyilik harekatına destek verdi - Haberler

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