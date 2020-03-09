Belediye meclis üyeleri mevzuat bilgilendirme toplantısında buluştu
Hüyük ilçesinde görev yapan belediye meclis üyeleri, düzenlenen mevzuat bilgilendirme toplantısına katıldı.
09.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:16
Hüyük ilçesinde görev yapan belediye meclis üyeleri, düzenlenen mevzuat bilgilendirme toplantısına katıldı.
Hüyük'ün Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olan Hüyük Belediye Meclis Üyesi Fatih Bilir, yaptığı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen mevzuat bilgilendirme toplantısına katıldıklarını söyledi.
Toplantıda ilçelerde öne çıkan projeleri ve belediye hizmetlerini de konuştuklarını vurgulayan Bilir, şunları söyledi:
"Konusunda uzman olan hocalarımızdan belediyecilik ve halkla ilişkiler konularında önemli bilgiler edindik. Gerçekten biz meclis üyeleri için faydalı bir eğitim semineri oldu. Mevzuatlarla ilgili aklımıza takılan tüm soruların bu eğitimlerde cevaplarını aldık. Ayrıca, diğer ilçelerden gelen meclis üyesi arkadaşlarımızla da güzel bir kaynaşma ve görüş alışverişi imkanı oldu. Bu önemli organizasyonu yapan Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a meclis üyesi arkadaşlarım adına teşekkür ediyoruz."
Hüyük'ün Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olan Hüyük Belediye Meclis Üyesi Fatih Bilir, yaptığı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen mevzuat bilgilendirme toplantısına katıldıklarını söyledi.
Toplantıda ilçelerde öne çıkan projeleri ve belediye hizmetlerini de konuştuklarını vurgulayan Bilir, şunları söyledi:
"Konusunda uzman olan hocalarımızdan belediyecilik ve halkla ilişkiler konularında önemli bilgiler edindik. Gerçekten biz meclis üyeleri için faydalı bir eğitim semineri oldu. Mevzuatlarla ilgili aklımıza takılan tüm soruların bu eğitimlerde cevaplarını aldık. Ayrıca, diğer ilçelerden gelen meclis üyesi arkadaşlarımızla da güzel bir kaynaşma ve görüş alışverişi imkanı oldu. Bu önemli organizasyonu yapan Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a meclis üyesi arkadaşlarım adına teşekkür ediyoruz."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Belediye meclis üyeleri mevzuat bilgilendirme toplantısında buluştu
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