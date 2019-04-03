Belediye Meclis Üyeliği Çoğunluğu MHP'de

31 Mart'ta gerçekleşen Yerel Seçimlerde Bayburt
Belediye Meclisinde en fazla sandalyeyi MHP
aldı.
31 Martta gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre Bayburt'ta 25 bin 34 seçmenin 9 bin 880 oy kullanıldı. Buna göre göre Belediye Meclisinde en fazla sandalyeyi MHP 10 üye ile alırken Ak Parti 5 üye aldı.
MHP listelerinden Belediye Meclisine: Kontenjandan: Eyüp
Artar ve Hasan Karakum; Süreyya Türkmenli, Çetin Köse, Ayşegül Aydın
, Abdulhamit Karaoğlu, Suat Doğan
, Osman Nuri Tuluğ, Cüneyt Keskin
, Murat Sezek meclise girmeyi başardı.
Ak Parti Listesinden ise şu isimler yer aldı: "Muzaffer Çeker, Zekeriya Mevlütoğlu, Meryem Kılıç
, Raif Kalekahyas ve Cengiz Babaoğlu" - BAYBURT
Bayburt, MHP, Güncel
Kaynak: İHA