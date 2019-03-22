Belediye Meclis Üyesi Adayı Adliyeye Sevk Edildi (2)

4 KİŞİ TUTUKLANDI Kocaeli
'de sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen, aralarında Saadet Partisi
'nin HDP
kontenjanından belediye meclis üyesi adayı olan Turan Tekgül ile birlikte 5 kişi adli kontrolle serbest kalırken, 4 kişi ise tutuklandı.
DEAŞ'a yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 3 kişi ile FETÖ'ye yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 2 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.
Kocaeli, Halkların Demokratik Partisi, Saadet Partisi, Güncel
Kaynak: DHA