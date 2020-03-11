Menü
Haberler ›› Politika ››Belediye meclis üyesi AK Parti'den istifa etti - Haberler

Belediye meclis üyesi AK Parti'den istifa etti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi Dursun Kocabaş, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

11.03.2020 23:07 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:10
Belediye meclis üyesi AK Parti'den istifa etti

Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi Dursun Kocabaş , partisinden istifa ettiğini duyurdu.


Meclis üyesi Kocabaş yaptığı açıklamada, "2009 yılında katılmış olduğum AK Parti'den 10 Mart 2020 tarihi itibariyle kendi isteğim doğrultusunda istifa ederek, belediye meclis üyeliğine bağımsız olarak devam edeceğim" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : AK Parti, Tekirdağ, Kocabaş, Politika

Paylaş

Manşet 

Haberler

Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular Haberler
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Haberler
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi Haberler
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Haberler
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Haberler
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti Haberler
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti