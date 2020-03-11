Belediye meclis üyesi AK Parti'den istifa etti
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi Dursun Kocabaş, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
11.03.2020 23:07 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:10
Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi Dursun Kocabaş , partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Meclis üyesi Kocabaş yaptığı açıklamada, "2009 yılında katılmış olduğum AK Parti'den 10 Mart 2020 tarihi itibariyle kendi isteğim doğrultusunda istifa ederek, belediye meclis üyeliğine bağımsız olarak devam edeceğim" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Haberler
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Haberler
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Haberler
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi
Haberler
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Haberler
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Haberler
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti