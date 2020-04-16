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Belediye meclis üyesi, büyükbaş hayvanının parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Kayseri'de Develi Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Yazıcı, tosununu satarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 bin lira destek verdi.

16.04.2020 19:38 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:44
Belediye meclis üyesi, büyükbaş hayvanının parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Kayseri 'de Develi Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Yazıcı, tosununu satarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 bin lira destek verdi.
Develi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, meclis üyesi Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya destek vermek için büyükbaş hayvanını sattı.
Yazıcı, tosunun satışından elde ettiği 10 bin lirayı kampanya hesabına yatırdı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıcı, bir vatandaş olarak her zaman devletin yanında olduğunu belirtti.
Kampanyaya kendi imkanlarıyla destek vermeye çalıştığını ifade eden Yazıcı, "Koronavirüse karşı milli mücadele ruhuyla hareket ettiğimiz bu zor günlerde ben de bir katkı sağlayarak bu çorbada tuzum olsun istedim. Rabbim bu süreçte sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere herkese güç kuvvet versin. Bizler de vatandaşlar olarak daima maddi manevi desteklerle devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da meclis üyesi Yazıcı'ya kampanyaya verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Develi Belediyesi, Kayseri, Develi, Güncel
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