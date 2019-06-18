Belediye meclis üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Malatya
'nın Kale
ilçesinde silahlı saldırı sonucu AK Parti
Kale Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz
hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erdemli
Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oturan AK Parti Kale Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz (63) ve Sait Yıldırım
'a (49) kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı.
Ağır yaralanan Akdeniz ile Yıldırım, 112 Acil Servis
ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal
Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Akdeniz, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Jandarma
ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.