19.06.2019 18:09
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Belediye meclis üyesi SP'den AK Parti'ye geçti

Belediye meclis üyesi SP

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Saadet Partisi'nden (SP) belediye meclis üyesi ve adayı 2 kişi AK Parti'ye geçti.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Saadet Partisi'nden (SP) belediye meclis üyesi ve adayı 2 kişi AK Parti'ye geçti.
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, AK Parti'ye geçen SP Hacılar Belediye Meclis Üyesi Ahmet Gengeç ve SP Hacılar 6. sıra belediye meclis üyesi adayı Ahmet Deveci için rozet takma töreni düzenlendi.
AK Parti Hacılar teşkilatında düzenlenen törene Hacılar Belediye Başkan Vekili Bekir Tuğrul, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, belediye meclis üyeleri, AK Parti il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldı.
Ahmet Gengeç'e AK Parti rozetini il yönetim kurulu üyesi Kadir Saççıoğlu, Ahmet Deveci'nin rozetini ise Hacılar Belediye Başkan Vekili Bekir Tuğrul taktı.
Kaynak: AA
Saadet Partisi, Kayseri, Hacılar, AK Parti, Güncel

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