Belediye meclis üyesinin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi

Malatya
'nın Kale
ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren AK Parti
Kale Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdenizin cenazesi defnedildi.
Akdeniz'in Adli Tıp Kurumu
Malatya Grup Başkanlığında yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, Şehir Mezarlığında getirildi.
Buradaki işlemlerinin ardından Kale ilçesinin Erdemli
Mahallesi'ne götürülen Akdeniz'in cenazesi, İlçe Müftüsü Abdullah Bekiroğlu tarafından kıldırılan namazın ardından mahalle mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.
Cenaze törenine, Abdulvahap Akdeniz'in ailesi, yakınları, Battalgazi
Kaymakamı Abdulkadir Duran, Yazıhan
Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Kale Belediye Başkanı Murat Koca
, AK Parti Kale İlçe Başkanı Cemal Çiçek ve vatandaşlar katıldı.
AK Parti Kale Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz (63), dün gece Erdemli Mahallesi'ndeki evinin balkonunda Sait Yıldırım
(49) ile oturduğu sırada kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce av tüfeğiyle açılan ateş sonucu ağır yaralanmış, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı İnönü Üniversitesi Turgut Özal
Tıp Merkezi'nde hayatını kaybetmişti. Olayda yaralanan Yıldırım'ın hastanede tedavisi sürüyor.