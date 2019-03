Belediye Meclisi Birlik ve Beraberlik Mesajları ile Bir Dönemi Kapattı

Kaynak: İHA

Bilecik'te 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde göreve gelen Bilecik Belediye Meclisi üyeleri, son oturumda birlik ve beraberlik mesajları verdi.Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında gündemdeki konular ele alınırken, her üye söz alarak duygu ve düşüncelerini dile getirdi. İki gündem maddesi olarak doğal sınırlar esas alınarak mahalle sınırlarının güncellenmesi hususu görüşüldü. Bu gündem maddesi oy birliği ile kabul edilmiştir. İkinci gündem maddesinde Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi, 24 ada, 106 parselin bulunduğu alanda imar plan tadilatı yapılması hususunun görüşülmesi oldu. Bu gündem İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi."Canla başla ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz"Meclis toplantısı sonunda bir açıklama yapan Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik için canla başla ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Bilecik Belediye Başkanlığı çatısı altında şehrimize hizmet ettiğimiz değerli meclis üyesi arkadaşlarımızla son meclis toplantısı olması dolayısıyla yemekte bir araya geldik. Öncelikle 14 Kasım 2017 yılında vefat eden meclis üyemiz Zafer Atasev kardeşimizi de rahmet ve minnet duygularıyla anıyor, ailesine sabırlar diliyorum. Başta fiziki olmak üzere şehrimize kültürel, sanatsal ve sosyal anlamda yaptığımız bütün çalışmalarda güzel emekleri ve imzaları olan bütün meclis üyesi arkadaşlarımla birlik ve beraberlik içerisinde güzel kararlar aldık. Başta Milletvekilimiz Selim Yağcı olmak üzere bütün meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da siz değerli meclis üyeleriyle ilimiz menfaatine konularda görüşmek için bir araya geleceğiz ve fikirlerinizi alacağız" ifadelerini kullandı.Toplantıda parti grup sözcüleri ve meclis üyeleri de söz alarak iyi dilek temennilerini iletti. - BİLECİK