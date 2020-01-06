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Belediye meclisi yılın ilk toplantısını yaptı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut başkanlığında Ocak ayı belediye meclis toplantısı yapıldı.

06.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:05 Belediye meclisi yılın ilk toplantısını yaptı
Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut başkanlığında Ocak ayı belediye meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un başkanlığında gerçekleştirilen Ocak ayı meclis toplantısında gündeminde bulunan 22 madde görüşüldü.

Görüşülen gündem konuları arasında İmar ve Diğer İşler Komisyonu ile plan ve bütçe komisyon kararları, meclis tatil ayının ve toplantı gününün belirlenmesi, denetim komisyonu oluşturulması, semt pazarları kontrol, denetim ve idari yaptırım yönetmeliği, taksi durağı devri, ücretsiz servis aracı özel izin belgesi, şehir içi özel halk otobüsleri manyetik kart çalışma, usul ve esasları gibi konular yer aldı. - KİLİS

Mehmet Abdi Bulut, Kilis, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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