Belediye Meclisi Yılın Son Olağan Toplantısını Yaptı

Bozüyük
Belediye Meclisi'nin Aralık
ayı olağan meclis toplantısı Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı
'nın Başkanlığında yapıldı.
Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezindeki toplantıda 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda ilk olarak 2019 Yılı Belediye Meclisinin aylık tatilinin, toplantı gün ve saatinin belirlenmesi konusu görüşülerek toplantının her ayın ilk pazartesi günü saat 14: 00'te yapılması ve Meclis tatilinin temmuz ayında yapılması oy birliği ile kabul edildi. Toplantının çoğunluğunu imar konuları oluştururken gündem maddeleri görüşmelerin ardından meclis üyelerinin tamamının oylarıyla kabul edildi. Toplantıda gündem konularına ilave olarak yazılı veya sözlü gündem verilmezken son olarak imar komisyonuna sevk edilen ilçe genelinde muhtelif yerlerde yapılacak imar planı değişiklikleri görüşülerek karara bağlandı. İmar planı değişiklikleri konusu verilen yarım saatlik bir arada meclis üyelerine yapılan detaylı bilgilendirmenin ardından oylanarak oy birliği ile kabul edildi. - BİLECİK
Aralık,Bozüyük,Fatih Bakıcı
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:45