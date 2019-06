Belediye meclisinde yazım yanlışı tartışması tansiyonu yükseltti

İZMİR'in Menemen ilçesinin Belediye Başkanı CHP 'li Serdar Aksoy , başkanlığını yaptığı belediye meclisi toplantısında tartıştığı AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hanifi Can'ı zabıta eşliğinde salondan çıkartmak istedi. "Terbiyesizlik yapmayın. Ben kendim çıkarım" diyerek yerinden kalkan Can, zabıta memuru eşliğinde dışarı çıktı. Menemen Belediyesi 'nin haziran ayı olağan meclis toplantısı, dün Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy başkanlığında toplandı. Toplantı, Menemen Belediyesi Facebook sayfası üzerinden de canlı yayınlandı. Halka açık yayın yapılarak başlayan meclis toplantısında önce, gündem maddeleri okundu. Ardından geçilen dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Parti Meclis Üyesi Hanifi Can, " İstanbul seçimlerinin ardından belediyeden 350 kişi çıkartılacak mı?" diye sordu. Bunun üzerine Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Hanifi Can'a, sosyal medyada bu konuda yaptığı paylaşımların yanlış olduğunu söyledi. Başkan Aksoy, "Hanifi kardeşim, sosyal medyada '340 kişi işten çıkartıldı. 350 kişi daha işten çıkartılacak' diyor. Sen hariçten mi bilgi aldın bilmiyorum. 350 kişi işten çıkartılmayacak ama senden bir ricam var Hanifi, Türkçeni düzelt, böyle olmaz. Sen belediye meclisi üyesisin. Belediye meclisi üyesi kalkıp da sosyal medya üzerinden bu tarz paylaşımlar yapamaz doğru değil" dedi.Başkan Aksoy'un sözleri üzerine Hanifi Can, "Eğer Türkçemi düzeltmem gerekiyorsa, önce siz de Türkçenizi bir düzeltin diyorum. Sözlerinizi de size iade ediyorum" diye konuştu.Gerilimin arttığı toplantıda, AK Parti Meclis Üyesi Can'ın Ramazan Bayramı mesajının çıktısını gösteren Başkan Serdar Aksoy, kürsüden yazım yanlışlarını anlattı.ZABITA DIŞARIYA ÇIKARDIBelediye Meclisi Üyesi Hanifi Can'ın "Senden mi öğreneceğim?" diyerek, tepkisini dile getirmesi üzerine sesini yükselten Başkan Aksoy, "Otur yerine sana söz vermedim" diye karşılık verip, zabıtayı çağırdı. Bunun üzerine Can, yerinden kalkarak, "Terbiyesizlik yapmayın. Ben kendim çıkarım" dedi. Can, bu sırada gelen zabıta memuru eşliğinde dışarı çıktı.AK Parti Grubu'ndan tepkiler gelirken, bir süre sessiz kalan belediye meclisinin MHP 'li üyeleri de toplu halde salondan çıktı. Canlı yayın bir süre sonra kesildi.

